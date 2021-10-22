شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم الجمعة 49 ألف راكب على متن 372 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مطار القاهرة اليوم الجمعة، 372 رحلة جوية، لنقل 49 ألف راكب، وحسب مصادر بالمطار، يعد تشغيل اليوم واحدا من أكبر أيام تشغيل المطار، فى ظل التعافي السريع من تأثير الجائحة علي حركة الطيران العالمية، حيث من المفترض نقل 49 ألف راكب على مدار 24 ساعة، على متن 372 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

وحسب مصادر بالمطار فإن صالات السفر سيغادر منها 185 رحلة، تنقل على متنها 25747 راكبا إلى عدة جهات مختلفة، منها نيويورك لندن فرانكفورت بكاترينبورج باريس أمستردام روما بودابست بوخارست كييف ميلانو فيينا أثينا أسطنبول أديس أبابا لارناكا الكويت دبى الشارقة أبوظبى مسقط البحرين تونس سان بطرس برج موسكو السليمانية ميلانو بغداد الرياض عدن الدار البيضاء دوالا بيروت.

فى حين تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة 187رحلة تنقل على متنهم 23212 راكب قادمين من عدة وجهات مختلفة منها واشنطن نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام أثينا فيينا كييف ميلانو أسطنبول أديس أبابا، لارناكا دوالا لاجوس أبوجا عنتيبى جدة دبى الشارقة أبوظبى بيروت الخرطوم بغداد.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.