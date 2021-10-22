شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مسئولين بالدقهلية لتقصيرهم فى مواجهة التعديات على الأرض الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنهاء تكليف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بميت غمر بمحافظة الدقهلية وكذلك مدير الإدارة الزراعية بميت غمر وأيضا مدير المكتب الزراعي بناحية "هلا" إدارة ميت غمر الزراعية، لتقاعسهم في أداء المهام المكلفين بها بمنع التعدى على الأراضي الزراعية.

وكان القصير قد تلقى شكاوى من بعض المواطنين عن حالات بناء على الأراضي الزراعية بناحية هلا ميت غمر، وعلى الفور كلف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بإزالة التعديات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

أكد وزير الزراعة، أنه لا تهاون في منع التعديات على الاراضي الزراعية والازالة في المهد لأي أعمال تشوين أو مواد بناء وتحرير محاضر المخالفة بالرقم القومي وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن .

وأضاف أنه سوف يتم استبعاد أي مسئول من منصبه يتقاعس عن أداء عمله.