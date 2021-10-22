شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتابع الانتهاء من الدراسة التفصيلية لغلق مقلب الطوب الرملى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بوزارة البيئة، اجتماعا موسعا لمتابعة الانتهاء من الدراسة التفصيلية لغلق مقلب الطوب الرملى بمدينة نصر، وذلك طبقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى، ومتابعة إجراءات الغلق خلال عامين من العمل بقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لوزارة البيئة الرقابة على إجراءات الغلق.

يأتى ذلك فى إطار قيام وزارة البيئة بإعداد دراسة تتضمن تحديد كمية مُخلفات البناء والهدم بالمقلب، والجدوى الاقتصادية من إنشاء مصنع لتدوير المُخلفات الموجودة بالموقع، تمهيداً لإغلاقه واستخدامه في النشاط المُخصص له والتعاقد من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالوزارة مع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعد أعمال الطرح والترسية لإعداد دراسة تفصيلية للاستغلال الأمثل لأرض المقلب، مؤكدة على ضرورة الانتهاء منها أول نوفمبر القادم.

وترأس الاجتماع الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبحضور د. حازم الظنان المدير التنفيذى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ود. شيرين العجرودى مدير مركز مصر المتميز التابع لجامعة عين شمس وممثلى هيئة التعاون الدولى الألمانى giz حيث تضمن الاجتماع عرضا تفصيليا لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع ومنها الاستعانة بالخبرة الدولية واستعراض الدراسات السابقة فى هذا المجال، ومناقشة الإدلة الإرشادية وأداة دعم اتخاذ القرار للإغلاق وإدارة ما بعد الإغلاق لمواقع التخلص من المخلفات الى جانب استعراض دراسة الحالة لمقلب الطوب الرملى وتطبيق الأدلة الإرشادية لإغلاقه، وكذا ما تم إنجازه من انتهاء أعمال الرفع المساحى والمسح الجيوفيزيقى للموقع، بالإضافة إلى بحث أساليب الغلق المختلفة للموقع من خلال الدراسة والتكلفة التقديرية المتوقعة ورؤية الأطراف المعنية بالمشروع للمقترحات المختلفة لاستغلال المقلب بعد إغلاقه.

وكانت وزيرة البيئة قد تفقدت مقلب الطوب الرملى لمتابعة إعمال إحكام السيطرة على الحرائق لتفادى حدوث اشتعالات عشوائية به، خاصة في ظل الظروف الجوية التي تتعرض لها البلاد قد تساعد على اشتعالها كخطوة استباقية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة والتي نجحت الوزارة خلال السنوات الأخيرة في السيطرة عليها للحد من ظاهرة السحابة السوداء بالتنسيق الكامل والمتناغم مع كافة الجهات، والشراكة مع المواطن في تنفيذ اجراءات المواجهة وتحويلها إلى فرصة اقتصادية.

ويعد مقلب الطوب الرملي الذي يقع على مساحة 130 فدانا بمدينة نصر كان قد تم تخصيصه من قبل محافظة القاهرة للتخلص من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، ولكن تم الاتفاق على إغلاقه ودراسة إعادة استخدامه في أنشطة أخرى بعد التوسعات العمرانية وتزايد التعديات والممارسات غير السليمة التي أدت لحرائق عشوائية به، حيث تقدر كمية المخلفات المتراكمة به 17 مليون متر مكعب تقريباً، وكانت وزارة البيئة استجابة منها لشكاوي المواطنين من الحرائق التي تتم داخل الموقع قد تعاقدت على توفير المعدات اللازمة للسيطرة على أي حرائق فور حدوثها وتحت اشراف المختصين بوزارة البيئة.