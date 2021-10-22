شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى ورؤساء تحرير الصحف المصرية وسفراء دول أجنبية يشهدون تعامد الشمس بأبوسمبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير عددا من الصحف المصرية وكبار الكتاب والصحفيين، بالإضافة إلى عددا من السفراء والدبلوماسين، صباح اليوم الجمعة، ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، وذلك بحضور

وتعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبوسمبل، صباح اليوم الجمعة، في تمام الساعة 5 و53 دقيقة، ويعد حدث عالمي وفريد من نوعه ينتظره العالم اجمع في كل عام لمشاهدة عظمة المصري القديم وبراعته.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن الاحتفالية شهدها نحو 1500 سائح أجنبى من مختلف دول العالم بجانب عدد كبير من الزائرين المصريين، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعبد من مراعاة التباعد الاجتماعي بين السائحين زوار المعبد، واستخدام مواد التعقيم والتطهير والحرص على ارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن السلامة بين الزائرين خلال تواجدهم بالمعبد.

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تزويد المعبد بـ64 كاميرا مراقبة لتأمين المعبد ورصد حركة الزوار وتقديم كافة التسهيلات للضيوف، مع وضع سيارات جولف لنقل السائحين إلى داخل المعبد ومشاهدة الظاهرة، مع الدفع بوابات إلكترونية.



كبار الصحفيين والكتاب برفقة المسؤولين في متابعة ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل



كبار الصحفيين والكتاب برفقة المسؤولين في متابعة ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل