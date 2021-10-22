شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ شمال سيناء: إتاحة حجز منزل و5 أفدنة بالتجمعات السكنية إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، أنه يمكن لكل مواطن التقدم وحجز وحدة سكنية و5 أفدنة بالتجمعات السكنية إلكترونيا، ودعا كل المواطنين الاستفادة من هذه الخدمة المتاحة من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف، أنه جرى توقيع برتوكول ثلاثى بين محافظتى شمال وجنوب سيناء والهيئة العامة للاستثمار لطرح تلك التجمعات على الموقع الإلكترونى الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة.

وأشار نائب محافظ شمال سيناء، إلى أنه يمكن الإطلاع على الشروط والتقدم ورفع الطلبات على ذات الموقع، وأنه لن يلتفت إلى أى طلبات تقدم خلاف ذلك، ويجرى فرز الطلبات ومراجعتها، وكذا إجراء القرعة إلكترونيا لضمان الشفافية الكاملة لعملية الطرح واختيار الفائزين.

وقال، أنه يمكن وبسهولة تقديم الطلبات ورفع المستندات من المنزل عن طريق الموبايل أو الكمبيوتر أو التوجه إلى أحد المراكز القريبة، وكذا تنفيذ سياسة الدولة فى التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى بالتحصيل الإلكترونى لكافة المعاملات النقدية.

وأشار الخولى، إلى أنه حرصا على دعم المواطنين وتسهيل إجراءات التقديم لهذا الطرح، فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء غرفة عمليات لمعاونة المواطنين، مع تحديد أرقام تليفونات للتواصل مع الغرفة، وكذا تدريب القائمين على عملية استقبال الطلبات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، فضلا عن إتاحة 3 مكاتب مجهزة فى مكاتب خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار للمعاونة فى تقديم الطلبات إلكترونيا (منها مكتبان بالإسماعيلية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، ومكتب ثالث بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء).

كما تم إتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين بشمال وجنوب سيناء بالمراكز الإلكترونية بجميع المراكز والمدن التابعة للمحافظتين، لمعاونة المواطنين فى تقديم الطلبات إلكترونيا.

وأضاف الخولى، أن المساحة الإجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 أفدنة جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، و1141 مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات، كما تضمن كل تجمع عددا من المنشآت الخدمية الأساسية: "مدرسة تعليم أساسى، مسجد، وحدة صحية، ديوان، ساحة رياضية، مجمع محلات"، وتم ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق (طرق أسفلتية وتربة زلطية، صرف صحى، مياه شرب، وكهرباء)، بحيث يصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياة الكريمة والاستقرار، وبالتالى يحقق الهدف المرجو منه، وهو توطين الأسر من أبناء سيناء وباقى المحافظات على أرض سيناء.

وقال، إنه يجرى استقبال الطلبات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، فضلا عن إتاحة 3 مكاتب مجهزة بمكاتب خدمة المستثمرين بالهيئة للمعاونة فى تقديم الطلبات إلكترونيا، وذلك بعدد 2 مكتب بمحافظة الإسماعيلية أحدهما لمحافظة شمال سيناء والآخر لمحافظة جنوب سيناء والمكتب الثالث بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، كذلك إتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بالمراكز الإلكترونية بجميع المراكز والمدن التابعة للمحافظتين، لمعاونة المواطنين فى تقديم الطلبات إلكترونيا.

وأوضح نائب محافظ شمال سيناء بأن المساحة الإجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ (5705) أفدنة جاهزة للزراعة على مياه الابار العميقة و(1141) مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات، كما تضمن كل تجمع عدد من المنشأت الخدمية الاساسية (مدرسة تعليم اساسي/مسجد/وحدة صحية /ديوان/ساحة رياضية / مجمع محلات) وتم ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق (طرق اسفلتية وتربة زلطية /صرف صحي/مياه شرب/كهرباء ) بحيث يصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياه الكريمة والاستقرار وبالتالى يحقق الهدف المرجوا وهو توطين الاسر من ابناء سيناء وباقى محافظات الجمهورية بأرض سيناء.

كما تم إنشاء (3) مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية، وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء، مساحة المركز 10 فدان تتضمن تلك المراكز وحدات (الإدارة والتدريب وبناء القدرات / المعامل / خدمات بيطرية / ميكنة زراعية / معاصر/ أقلمة/ حقول إرشادية/ تسويق).

أضاف انه سيتم تخصيص 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 م2 قابل للتعلية للاسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر ) وفى حالة التزام المخصص له الأرض والمنزل فى سداد المستحقات المالية بانتظام والاستمرار فى عملية الزراعة وفقا للمحددات التى تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل يمكن له التقدم للحصول على (5) أفدنه جديدة بذات التجمع، وتحملت الدولة (70%) من إجمالى التكلفة بالإضافة إلى ثمن الأرض (سكنى – زراعي) ، ويتحمل المواطن باقى القيمة وهى مبلغ 800 ألف جنيه تسدد على مراحل وطرق ميسرة فى السداد بحيث تعطى فرصة للزراعة والإنتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقى القيمة (نسبة (10%) دفعة مقدمه + نسبة (5%) قسط أول بعد مرور (4) سنوات من تاريخ التعاقد + نسبة (10%) قسط ثانى بعد مرور (6) سنوات من تاريخ التعاقد، والباقى نسبة (75%) تسدد على أقساط سنوية لمدة (20) سنه بدون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد.

وكانت أعلنت محافظتى شمال و جنوب سيناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الطرح الأول لـ17 تجمعا تنمويا (سكني /زراعي) بعدد 1141 فرصة.

ويحق لكل مواطن قام بشراء الكراسة (الملغاة) استرداد قيمتها بملء النموذج وذلك من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3zpolo6