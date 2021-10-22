شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل الموريتانى يزور محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق ومشروع المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش حضور اجتماع الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب، والذى عقد بمقر جامعة الدول العربية، قام وزير النقل الموريتاني محمدو أمحيميد، يرافقه السفير سيدى محمد عبدالله، بزيارة لبعض مشروعات النقل الكبرى والتى تنفذها وزارة النقل، حيث تفقد إحدى محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وتفقد وزير النقل الموريتاني مشروع مونوريل السادس من أكتوبر، حيث تم استعراض خط سير المشروع، وأهميته بالنسبة للربط مع مشروع القطار السريع، وكذلك مع مشروع الخط الثالث لمتروالأنفاق، كما شاهد الوزير الأعمال المختلفة التى تجرى بالمشروع، وفى نهاية الجولة عبر الوزير الموريتاني عن إعجابه الشديد بما يجرى على أرض مصر، كما أشاد بأعمال التنفيذ بالمشروعات العملاقة.

كما أبدى الوزير الموريتاني رغبته فى وجود شركات مصرية بموريتانيا لتنفيذ مزيد من المشروعات مثل مشروعات الطرق التى نفذتها من قبل.