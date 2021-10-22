شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل 10 محاسبين لراغبى نقل الكفالة بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة فى السعودية، إنه تم توفير 10 فرص عمل برواتب تتراوح بين 3000 إلى 4000 ريال سعودى، ومزايا أخرى.

وأوضح تقرير الذى تلقته وزارة القوى العاملة، أن الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض مع شركات وفنادق، بمدينة القنفذة على 10 فرص عمل متوفرة بالشركة على مهن محاسبين براتب شهرى يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال ، فضلا عن توفير سكن واستقرار وظيفى ، وإجازة أسبوعية ، و8 ساعات عمل .