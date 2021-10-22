شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعون يستعرضون تجارب الرى الحديث ضمن مسابقة ترشيد استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، في المرحلة الأخيرة من مراحل اختيار المزارعين الفائزين في المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام للعام الرابع على التوالي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، حيث سيتم تقييم واختيار أفضل 10 تجارب، وتقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الرى الحديث وزيادة الوعى بالفوائد العديدة التى تعود على المزارعين من هذا التحول .

وأجرى عبد العاطى حواراً مع المزارعين الذين أعربوا عن سعادتهم باستخدام أنظمة الرى الحديث في أراضيهم لما لها من مميزات عديدة، مثل زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع جودة المحاصيل المنتجة وترشيد استخدام المياه وتقليل كميات الأسمدة والعمالة والطاقة المستخدمة في الزراعة.

واستعرض المزارعون تجاربهم الناجحة، حيث استعرض أحد المزارعين تجربته التى نفذها مع المزارعين المحيطين به من خلال تنفيذ شبكة ري حديث وتأهيل مساقي وبوابات الأفمام بطول 4 كم لزمام 250 فدانا، وقد أدى ذلك لارتفاع إنتاجية القمح من 13 إردبا إلى 25 إردبا للفدان، فى حين أشار مزارع آخر والذى يقوم بزراعة البصل وبنجر السكر، أن استخدام نظم الرى الحديث أدى لحدوث توفير بنسبة 60% في العمالة والأسمدة والتقاوي والسولار وتحسن جودة الثمار، وتسهيل عملية مقاومة الآفات، وسهولة وصول المياه لمحصول البنجر، وانخفاض كمية الأسمدة المستخدمة في زراعة البنجر من 28 شكارة الى شكارة واحدة للفدان.

وأفاد أحد المزارعين والذى يقوم بزراعة البصل والطماطم، أن استخدام نظم الرى الحديثة أدى لتقليل كمية الأسمدة المستخدمة في زراعة الطماطم من 6 شكائر إلى 2 شكارة للفدان، وارتفاع إنتاجية البصل من 17 إلى 25 طنا للفدان، وارتفاع إنتاجية الطماطم من 25 إلى 50 طنا للفدان، وأفاد مزارع آخر يقوم بزراعة العنب والبصل والكانتالوب إلى أنه كان يعانى من وجود الحشائش أثناء استخدامه للرى بالغمر، إلا أنه بعد استخدام الرى الحديث فقد أدى ذلك لعدم وجود الحشائش مع إمكانية تحميل زراعة البصل على العنب الأمر الذى أدى لزيادة الإنتاجية، بالإضافة لتوفير الأسمدة بنسبة 60 %.

وأعرب مزارع عن معاناته سابقا من ارتفاع درجة رطوبة التربة وارتفاع تكاليف تجهيز الأرض إلى 25 ألف جنيه للفدان واستخدام (16) شكارة من الأسمدة، إلا أنه بعد استخدام نظم الرى الحديث انخفضت الرطوبة الأرضية، وتم تقليل تكاليف الانتاج الى 9 آلاف جنيه فقط للفدان وتقليل الأسمدة المستخدمة الى (2) شيكارة فقط، وأعرب مزارع آخر يقوم بزراعة الفراولة عن معاناته من ضعف الانتاج ووجود الحشائش، إلا أن استخدام نظم الرى الحديث أدى لزيادة انتاجية الفراولة التى وصلت الى أكثر من (30) طنا للفدان يتم تصدير 6 أطنان منها للخارج، كما يتم تحميل الفلفل والذرة والخيار على الفراولة ، مع توفير العمالة حيث يقوم باستخدام فرد واحد لرى 80 فدانا.

وأفاد أحد المزارعين أنه يستخدم أنظمة الرى الحديث في زراعة الموز، وأنها أدت لتوفير المعدات المستخدمة في الزراعة وزيادة الانتاجية المحصولية، وأفاد احد المزارعين أنه استطاع من خلال مساحة صغيرة (9 قراريط) بتحويلها للرى حديث أن يحقق إنتاجية اعلى من الغمر وتوفير الأسمدة وتغطية تكاليف شبكة الرى الحديث من أول محصول ، كما أفاد مزارع آخر أنه استطاع توفير المياه بشكل مستمر من خلال عمل خزان أرضى بأبعاد صغيرة لتخزين المياه والقيام بالرى على فترات قصيرة باستخدام شبكة رى حديث ، مما أدى إلى تحسن الانتاج وزيادته وتقليل الاسمدة المستخدمة.

وأوضح مزارع يقوم باستخدام جهاز قياس درجة رطوبة التربة انخفاض كمية المياه المستخدمة لرى الموالح من 25 متر مكعب الى 10 أمتار مكعبة للفدان.