شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. انتظام حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت حركة السير بالطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، بالسيولة والانتظام، حيث تميزت حركة المرور بالسيولة وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين، لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية.

وانتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة، حيث شهدت سيولة مرورية بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية.

كما تميزت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالانتظام، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتميزت حركة السيارات بالطريق الزراعي بالانتظام، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.