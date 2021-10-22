شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 145 محضراً لمنشآت مخالفة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره لوزارة القوى العاملة، عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضى، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 78 ألفاً و870 جنيه ، لـ 48 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 95 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم .
وفي مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 13 شكوى عمالية تم بحثها بالكامل على النحو التالي : أثنين منها تم تسويتها ودياً ، و 11 تم إحالتها للمحكمة العمالية .
كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 183 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1441 منشأة ، وأسفر عن تحرير 145 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 10 شكاوى وتم تسويتها بالكامل ، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل الأطفال .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 183 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.