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القوى العاملة تحرر 145 محضراً لمنشآت مخالفة بأسيوط

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط، تعيين 811 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 15 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 3051 شاباً، فضلا عن إصدار 1086 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

 

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره لوزارة القوى العاملة، عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضى، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ  78 ألفاً و870 جنيه ، لـ 48 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 95 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم .

 

وفي مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 13 شكوى عمالية تم بحثها بالكامل على النحو التالي : أثنين منها تم تسويتها ودياً ، و 11 تم إحالتها للمحكمة العمالية .

 

كما قامت المديرية  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 183 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية ،  وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1441 منشأة ، وأسفر عن تحرير 145 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 10 شكاوى وتم تسويتها بالكامل ، وعقد 6  ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل الأطفال .

 

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 183 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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