ضبط سيف و12 لمبة تجسس بمطار القاهرة مع راكبين قادمين من لبنان والإمارات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب سيف محظور، و 12 لمبة إضاءة مزودة بكاميرات تجسس مخفية، أخفاهم راكبين فور وصولهما من لبنان والإمارات، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت، استوقف أحمد الجوادي رئيس القسم أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوي مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود جسم معدني داخل إحدى الحقائب، قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف ولاء فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط سيف محظور حيازته.

وضبطت الحالة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبوظبي، استوقف تامر عادل رئيس القسم أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد صلاح ومحمد موافي مأمورا الجمارك تلاحظ لهما وجود عبوات بكثافات وتكرارية، وقام محمود عبد النبي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف أحمد عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 12 لمبة مزودة بكاميرات مخفية للتجسس محظور حيازتها طبقا لقرار الحاكم العسكري.

وأمر أحمد عبد الفتاح مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة.