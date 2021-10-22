أمطار وبرودة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 22 أكتوبر إلى الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على كل الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة غدًا الجمعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريبًا.

ويكون الطقس مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غد الجمعة 22 أكتوبر إلى الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الجمعة 22 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19.

السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20.

جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 24.

شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 19.

جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21.

السبت 23 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18.

السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 19.

جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 24.

شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19.

جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

الأحد 24 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19.

السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20.

جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23.

شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19.

جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 22.

الاثنين 25 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19.

السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20.

جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23.

شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19.

جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 22.

الثلاثاء 26 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19.

السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20.

جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23.

شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19.

جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21.

الأربعاء 27 اكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 19.

السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20.

جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23.

شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19.

جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21.