شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 1270 زائرا.. تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بمعبد أبو سمبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365”، تغطية خاصة من داخل معبد أبو سمبل – جنوب أسوان، لمتابعة الظاهرة السنوية لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

وشهد معبد أبوسمبل توافد ضخم للسائحين لحضور لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، حيث حضر 1270 زائرا إلى المعبد 520 أجنبيا، و750 عربية ومصري، كما حضر الظاهرة السنوية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار وعدد من سفراء الدول الأجنبية، ومسؤولي وقيادات محافظة أسوان.

وشهد دخول السائحين والزوار، إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحماية من انتشار فيروس كورونا، وتم التشديد على ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد بين الزائرين، بجانب الإجراءات الأمنية المشددة بمداخل ومخارج المعبد.

واستعدت المنطقة الأثرية لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل، وهي الظاهرة الفرعونية الفلكية الفريدة التي تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير، كما تم تزويد المعبد بـ64 كاميرا مراقبة لتأمين المعبد ورصد حركة الزوار وتقديم كافة التسهيلات للضيوف، مع وضع سيارات جولف لنقل السائحين إلى داخل المعبد ومشاهدة الظاهرة، مع الدفع بوابات إلكترونية.



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (4)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (5)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (6)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (7)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (8)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (9)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (10)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (11)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (12)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (13)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (14)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (15)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (16)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (17)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (18)



تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس (19)