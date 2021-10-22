شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى صندوق مكافحة الإدمان طلاب الجامعات من تعاطى المخدرات.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مقرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية " بيوت التطوع " استقبال طلاب كليات الجامعات طوال ايّام الدراسة لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

وتستهدف "بيوت التطوع" التابعة للصندوق داخل الجماعات المصرية "العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان.

ومن ضمن أنشطة " بيوت التطوع "التى يقوم بها المتطوعين من الشباب والفتيات هو تنفيذ أنشطة مثل رسم الطبيعة وربطها بأضرار المواد المخدرة من حيث أن التدخين وتعاطى المخدرات يعملان على تلوث الطبيعة وبالتالى يضر بصحة الإنسان، كما يتم أيضا تنفيذ نشاط وهو التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات"، وهى عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار و المعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة من خلال طرح عدد من الأسئلة مثل "ما علاقة التدخين بتشويه جمال المرأة ؟.. وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية عند الرجال ؟... وأيضا عن خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه.. والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التريكز.. أو تزيد من القوة البدنية وغيرها من المعتقدات الخاطئة من كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس".