شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 100% من الأدوية المشتقة من البلازما منقذة للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مشروع رئيس الجمهورية "للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما" يسير بخطٍ ثابتة نحو تحقيق أهدافه.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن المشروع يُعد نقلة نوعية لمصر فالمجال الصحي، حيث يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، موضحة أن 100% من الأدوية المشتقة من البلازما تكون منقذة للحياة.

وأضاف الوزارة، أن إجمالي مراكز تجميع البلازما بمصر التي تم تجهيزها أصبحت 7 مراكز من ضمنها مركز التبرع بالبلازما بمدينة السادس من أكتوبر الذي تم افتتاحه، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا تابعين لوزارة الصحة والسكان خلال العام المقبل، وذلك بالتوازي مع إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوطين تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال.