شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: فتح دورات المياه بالمساجد قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة الأوقاف، الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام، مع الالتزام ببقية الإجراءات والضوابط الاحترازية لفتح دورات المياه والصلاة في المساجد.
وفيما يتعلق بصلاة الجمعة، أوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.
أما المساجد التي بها ساحات مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة، فأكدت الوزارة أنه لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.
وشددت وزارة الأوقاف، على ضرورة أن يتم في دفتر المسجد تحديد اسم المسئول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها ، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط، لافتة إلى التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.