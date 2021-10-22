شكرا لقرائتكم خبر عن "النبى معلما ومربيا".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف مبادرة "نبى الرحمة" التي أطلقتها منذ بداية شهر ربيع الأول، شهر المولد النبوى، حيث حدد الوزارة موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "النبى صلى الله عليه وسلم معلمًا ومربيًا"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وفى نفس السياق وجهت وزارة الأوقاف، الأئمة بضرورة الحديث خلال خطبة الجمعة اليوم، حول أهمية الحصول على لقاح كورونا، وبيان أنه من قبيل الأخذ بالأسباب المشروعة، وأنه يدخل فى باب الحفاظ على النفس والحفاظ على الأمن الصحى للمجتمع بأسره وهى غايات معتبرة شرعًا.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، في 5 محافظات، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/7/2021م حتى تاريخه (246) مسجدًا ، منها (220) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(26) مسجدًا صيانة وترميمًا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.