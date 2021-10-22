شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول وشروط تسكين الطالبات بالمدينة الجامعية لجامعة الازهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الازهر جدول تسكين طالبات كافة الفرق النهائية والنقل بالوجه البحري تقدير جيد " سكن عادى" ، وطالبات الفرقة الثالثة والفرق النهائية بالوجه البحرى تقدير جيد " سكن افتصادى".

وتم تخصيص يوم الاحد 24 أكتوبر لتسكين طالبات كليات الطب البشرى والاسنان والصيدلة ، ويوم الاثنين 25 أكتوبر لطالبات كلية الهندسة والعلوم والتمريض ، اما يوم الثلاثاء 26 أكتوبر فتم تخصيصه لطالبات كليات التجارة والتربية والدراسات الإسلامية والدراسات الإنسانية ، أما يوم الأربعاء 27 أكتوبر فقد تم تخصيصه للتخلفات من المراحل السابقة.

وأصدرت الجامعة تعليماتها للطالبات بضرورة الالتزام بمواعيد جدول التسكين ولم يسمح بدخول الطالبه من البوابة في غير ميعاد الجدول، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، على ان يتم طباعة استمارة الالتحاق بالمدن الجامعية واستكمال ملئ البيانات والتوجه إلى المدينة محل السكن بالإعلان ، ويلزم احضار صور عدد 4 شخصية عند التقدم للتسكين ، و عدد 2 صور بطاقة الطالبة ، ولى الامر ، الضامن مع الاطلاع على الأصل، وصورة إيصال السداد من فورى الخاص بالتقدم.

وبالنسبة للحالات الخاصة ضرورة احضار في حالة وفاة الوالد أصل شهادة الوفاة نفس العام الدراسى، مرضى تقرير طبى معتمد من الإدارة الطبية بالمدينة، كوارث بيان بحث حالة من المجلس المحلى بالمحافظة.