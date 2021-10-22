شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق اختبارات المتقدمين للعمل محفظين للقرآن والتجويد بالجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجامع الأزهر ابتداء من غدا السبت 23/ 10/ 2021 م وحتى يوم الأربعاء 17/ 11/ 2021 م اختبارات القبول للمتقدمين للعمل محفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس اللجنة، و الشيخ حسن عبد النبي وكيل اللجنة.

وتيسيرًا على المتقدمين للتعرف على موعد اختبارهم ومكانه فقد أعد الجامع الأزهر بالتنسيق مع بوابة الأزهر الإلكترونية نموذجًا إلكترونيًّا للاستعلام، وذلك باستخدام الرقم القومي الخاص بالمتقدم، ورابطه كالتالي:

وعلى كل من تقدم الدخول إلى النموذج عبر الرابط ، ومن ثم إدخال الرقم القومي، وستظهر له كافة المعلومات اللازمة عن موعد ومكان الاختبار المحدد له.

يأتى ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف باختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري، وفي ضوء اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر.