شكرا لقرائتكم خبر عن قصر باكنجهام : الملكة إليزابيث الثانية قضت الليلة الماضية فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قصر باكنجهام، أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، قضت الليلة الماضية في المستشفى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشار قصر باكنجهام، إلى أن الملكة إليزابيث عادت إلى قلعة وندسور ومعنوياتها مرتفعة، موضحا أن الملكة إليزابيث حضرت للمستشفى من أجل فحوص أولية.

وتابع قصر باكنجهام: "الملكة إليزابيث الثانية اتبعت نصيحة الأطباء بالراحة لأيام".