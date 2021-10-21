شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 20% من الاستهلاك خلال صيف 2021 مولد من محطات الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة خلال الحمل الأقصى بأشهر الصيف من الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء شمس أو رياح أو كهرومائية، كاشفا أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بحلول 2022 إلى 20%.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035، فى إطار خطة الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال المصدر، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات، أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.