شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة: مصر أكبر منتج للتمور فى العالم ونتوسع فى إنتاج أصناف نصف جافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد القاضى، المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، أن مصر تعد أكبر منتج للتمور فى العالم، حيث ننتج 1.7 مليون طن سنويا وهذا يمثل 24 % من الإنتاج العربى، موضحًا أن الإنتاج العربى من التمور يمثل 77 % من الإنتاج العالمى، ويمثل أيضًا الإنتاج العربى 60 % من تجارة التمور عالميا.

وأضاف المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: كنا نعانى من وجود أصناف غير معروفة عالميا، ولكن مساحة مصر وتعدد الظروف المناخية يتيح زراعة أصناف متعددة من النحيل والتمور.

ولفت المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن هناك أصناف نصف جافة مثل الصنف الصعيدى يصدر لأسواق شرق أسيا والملكة المغربية، ويتم التوسع في إنتاج أصناف نصف جافة وهو ما يساهم في زيادة صادرات التمور المصرية ، موضحا أن محافظة الوادى الجديد من أكثر محافظات انتاجا للتمور.