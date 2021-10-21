شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يضىء مبناه باللون الوردى احتفالا بشهر التوعية بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفالات بشهر التوعية بسرطان الثدى حول العالم، والذى يوافق شهر أكتوبر من كل عام، أضاء المجلس القومي للمرأة مبناه اليوم باللون الوردى.

وفى هذا السياق، وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، رسالة بهذه المناسبة جاء فيها "شهر أكتوبر هو شهر التوعية بأهمية الكشف المبكر على سرطان الثدى، مهم جداً أن كل سيدة مصرية تروح تكشف وتطمن، هتطمني وهتطمني أسرتك كلها، مصر انهاردة فيها مبادرة رئاسية بالكشف المبكر بالمجان.. وكمان لا قدر الله لو في أي حاجة هتتعالجي بالمجان، صحة المرأة صحة مصر".