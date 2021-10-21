حيلة شيطانية.. كواليس سرقة 350 ألفا من قائد سيارة بشارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس القبض على 3 متهمين؛ لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من قائد سيارة بشارع الهرم.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسرقة خطيبة شخص من داخل سيارته دائرة قسم الهرم.

شكل العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب فريق بحث بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم؛ لسماع أقوال الضحية ومراجعة كاميرات المراقبة.

مقدم البلاغ أفاد بأنه في أثناء قيادته سيارته بشارع الهرم صدمته سيارة أخرى فترجل للوقوف على حجم الضرر موضحا أنها اكتشف سرقة حقيبة بداخلها 350 ألف جنيه لدى عودته.

تحريات المقدم هيثم سكر وكيل فرقة الهرم، والاستعانة بالمساعدات الفنية الحديثة بقيادة المقدم محمد المسلمي حددت هوية مرتكبي الحادث، وتبين أنهم 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب تلك الوقائع.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد سعودي معاون مباحث الهرم من ضبط المتهمين في أحد الأكننة وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.