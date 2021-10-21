عائدة من الموت.. سر سلسلة "فالصو" كادت تنهي حياة طفلة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهم بالشروع في قتل طفلة وسرقتها بالإكراه بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب إشارة من مستشفى قصر العيني بوصول طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، طالبة بالصف الخامس الابتدائي مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم توصلت إلى أن صبيا يبلغ من العمر 14 سنة اعتدى على الطفلة بحجر على رأسها في أثناء سيرها بمنطقة سكنها؛ بدافع سرقة سلسة تزين رقبتها ظنًا منه أنها ذهبية لكن تبين أنها "فالصو".

فقدت الطفلة الوعي قرابة 7 أيام داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى "بين الحياة والموت"، ونشر الرائد أحمد عاصم رئيس مباحث الهرم أكمنة بقيادة معاونه الرائد محمد سعودي لضبط المتهم "جار الضحية".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.