شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المفكر الكبير حسن حنفى عن عمر ناهز 86 عاما.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا اليوم الخميس، الفيلسوف والمفكر الكبير حسن حنفى، عن ناهز 86 عاما، والراحل يعد أحد منظرى تيار اليسار الإسلامى، وتيار علم الاستغراب، وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية.



رحيل المفكر الكبير حسن حنفى

ويعد حسن حنفى أحد أشهر أساتذة الفلسفة فى مصر وله العديد من الكتب منها التراث والتجديد فى 4 مجلدات، ومن النقل إلى الإبداع فى 9 مجلدات، وموسوعة الحضارة العربية، وحوار المشرق والمغرب، وغيرها الكثير من الإبداعات الفكرية.