ضبط 4 عناصر إجرامية وشحنة حشيش وهيروين بقيمة 1.5 مليون جنيه فى دمياط

القاهرة - سامية سيد - رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، نشاط (6 عناصر إجرامية - لعدد 4 منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان دمياط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للاتجار فى المواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبط (4) منهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 40 كيلو جراما - كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 500 جرام - 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 سلاح أبيض - ميزان حساس - أدوات تستخدم فى تجزئة وتغليف المواد المخدرة).

