شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تخطر المنشآت الفندقية برفع الطاقة الاستيعابية للفنادق لـ100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، رئيس لجنة تسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، منشورا يفيد برفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 100%.

وقال الخطاب الذى حصل الخليج 365 على نسخة منه، إنه حرصًا من الدولة على دعم القطاع السياحي ووفقا لما يستجد من تطورات فيما يتعلق بمتابعة انتشار فيروس كورونا والوضع الوبائي له فقد تقرر للمنشآت السياحية باستقبال نزلائها ومرتديها بكامل الطاقة الاستيعابية لها.

وشدد الخطاب علي ضرورة التشديد علي تطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن، وتعميم المنشور علي حميع المنشآت السياحية .

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، مدير إحدي المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر إن ما ورد في خطاب وزارة السياحة من رفع الطاقة الاستيعابية داخل الفنادق بنسبة 100% قرار صائب وقد جاء في توقيت مناسب بعد استقبال البحر الأحمر معدلات مرتفعة يوميا .

وأضاف مدير إحدى المنشآت الفندقية في تصريح خاص لـ الخليج 365 أن في تلك التوقيت تشهد مدن البحر الأحمر السياحية انتعاش كبيرة حيث تصل معدلات الوصول اليومية للرحلات إلى أكثر من 50 رحلة طيران يومية من مطار الغردقة ومرسى علم.