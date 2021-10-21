شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر والمفتى ينعيان العالم والمفكر حسن حنفى : قضى عمره فى محراب الفكر والفلسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المفكر الإسلامي الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، والذي وافته المنية اليوم، الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.

وكتب شيخ الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: "رحم الله أ.د. حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، الذي قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة، وزخرت المكتبات العربية والعالمية بمؤلفاته وتحقيقاته، وأذكر له مطالبته الغربَ والمستشرقين بإنصاف الشرق والحضارة الشرقية والقيم الإنسانية النبيلة.. رحم الله الفقيد، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كما نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المفكر والفيلسوف الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة الذي وافته المنية اليوم.

وأكد المفتي أن الراحل كانت له جهود عظيمة في إثراء الثقافة والفكر والمكتبات، ليس في عالمنا العربي فحسب، بل في العالم الغربي كذلك.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.