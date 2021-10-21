الخليج 365: بإجماع المؤسسات الدولية.. مستقبل الاقتصاد المصرى واعد

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، بإجماع المؤسسات الدولية.. مستقبل الاقتصاد المصرى واعد.. «فيتش» تعلن تثبيتها لتصنيف مصر الائتمانى عند مستوى B+.. و«ستاندرد آند بورز» تثبت التصنيف عند B.. الوكالة الدولية تتوقع انخفاض معدل الدين إلى 86 % يونيو المقبل وتحقيق فائض أولى يقترب من 1.5%.

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