شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء 30 دولة وزوجاتهم يشهدون تعامد الشمس على رمسيس الثانى شروق غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أن المقاصد السياحية وكذلك الشواطئ المصرية التي يرتادها السائحون تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وأنها خالية من وباء كورونا وتطبق في سائر أرجائها وفنادقها الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تلك الجائحة طبقا للاشتراطات العالمية فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال محاضرة للدكتور العنانى بمدينة أبو سمبل بأسوان بحضور 30 سفيرا وزوجاتهم يمثلون دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والوطن العربي وممثلين للعديد من وكالات الأنباء والصحف ووسائل الإعلام الدولية المختلفة، الذين سيشهدون تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني شروق يوم غد الجمعة فى ظاهرة فريدة من نوعها فى العالم حيث تتعامد الشمس على هذا المعبد مرتين في العام.

وقال العنانى إن معبد أبو سمبل يعد أحد عجائب الدنيا حيث يلقب بالعجيبة الثامنة بعد عجائب الدنيا السبع لأنه عجيب فى عمارته وألوانه وفى تعامد الشمس عليه فى توقيتين محددين كل عام وعجيب أيضا فى حفره فى الجبل، مشيرا إلى أن العالم أجمع يريد التعرف على معبد أبو سمبل.

استعرض وزير السياحة والآثار عملية إنقاذ أثار معبد أبو سمبل التى استغرقت 20 عاما من عام 1960 إلى 1980 والتى شملت أكثر من 20 معبدا وتمت بالتنسيق مع منظمة اليونسكو حيث كان الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق فى الستينيات قد وجه نداء للعالم ال فيه "انقذوا اثار البشرية باعتبار أن مثل هذ الأثر العظيم يعد جزءا فريدا وثمينا للحضارة الإنسانية وليس لمصر فقط".

وأشار د.العنانى إلى أن السياحة المصرية بها مقومات جذب للسائحين من حيث توافر الأمن والأمان حيث أن جميع المطارات بها أحدث أجهزة التأمين فضلا عن تعدد المقاصد السياحية وتنوعها بأسعار تنافسية فى ظل طقس ومناخ ملائم لتوافد السائحين على مدى العام إلى جانب السمعة السياحية المتميزة لمصر منذ القدم.

وقال إن هناك خطوط طيران فى الوقت الراهن بأسعار رخيصة وأقل من سعر التكلفة للتنقل بين المقاصد السياحية المختلفة في أنحاء مصر، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الأربعاء القادم سيتم تسيير خط طيران من شرم الشيخ إلى الأقصر بهدف ربط المقاصد الشاطئية بالثقافية والتنقل بين البحرين المتوسط والأحمر إلى جانب أن شبكة الطرق الجديدة داخل البلاد أصبحت عالية المستوى وأيضا توافر القطارات التى تربط بين المدن والمقاصد السياحية فى ربوع مصر.

شهد اللقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وعدد كبير من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية والرموز الإعلامية وكبار الكتاب.