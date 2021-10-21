شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع": المحطة الشمسية المصرية بأوغندا جاهزة للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندسة غادة الجندى، المدير التنفيذى للشركة العربية للطاقة المتجددة بالهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل إنشاء محطة طاقة شمسية بمقاطعة تورورو بدولة أوغندا، مشددة على أن هذه المحطة تأتي في إطار حرص مصر على دعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن محطة طاقة شمسية بمقاطعة تورورو، هدية من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية اوغندا.

وذكرت أن الدراسات استغرقت 3 أشهر، لكشف طرق تثبيت المحطة، طبقًا للتربة المقام عليها المحطة، وعمليات البناء والتنفيذ استغرقت 5 أشهر، رغم أزمة كورونا، وموسم الأمطار.

وواصلت: "جارى الربط على الشبكة، والمحطة جاهزة للإنتاج، وستغطى عدد كبير من القرى، وستشكل فارق كبير بالنسبة لهم".

وأنشأت الهيئة العربية للتصنيع محطة طاقة شمسية بمقاطعة تورورو بدولة أوغندا، وذلك في إطار حرص مصر على دعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل.