شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فرص أمطار خفيفة وطقس معتدل غدا والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





مصر الـ 19 عالميا فى قائمة الدول الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة

أصدرت شركة "إرنست آند يونج" فى شهر أكتوبر الجارى مؤشرها للدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة، وضمت القائمة 40 دولة من ضمنها 3 دول عربية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وتعتبر شركة "إرنست آند يونج" إحدى كبرى الشركات المهنية في العالم في مجال المحاسبة والتدقيق المالي والاستشارات والخدمات، وتقوم بشكل دوري بإصدار مؤشر جاذبية الدولة للطاقة المتجددة.

ويصنف المؤشر أفضل 40 دولة في العالم من ناحية جاذبية استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة.

ووفقا لأحدث إصدار للشركة فقد جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بالمؤشر مسجلة 72.8 نقطة، أما عربيا فقد تصدر المغرب الدول العربية الثلاث المذكورة بالمؤشر، وحصدت المملكة 58.1 نقطة وجاءت في المرتبة 16 عالميا.

فيما جاءت مصر في المركز الثاني عربيا والـ19 عالميا، حيث حصدت مصر 57.8 نقطة، أما الأردن فقد جاء في المركز الثالث ضمن الدول العربية والمركز الـ38 ضمن تصنيف دول العالم، حيث سجل الأردن 51.5 نقطة.





مستشار الرئيس للصحة: نوصى بإعطاء لقاح كورونا للحوامل وأثناء الرضاعة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر قسم أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، أن الدراسات أثبتت أن اللقاح ضد فيروس كورونا آمن للحوامل، أو السيدات اللاتى يتوقعن الحمل، أو أثناء الرضاعة، موضحا أن لقاح كورونا أثبت فاعليته فى حماية السيدات الحوامل، وحماية أطفالهن بعد الولادة الرضع فى الـ6 أشهر الأولى، والذى يحتاج الطفل فيها إلى الحماية، حيث يعتبر لبن اللبن وسيلة لحماية الطفل ضد فيروس كورونا واللقاح واللقاح أيضا.

وقال إن هناك 4 سلالات للأنفلونزا الموسمية، موضحا أننا نوصى بأخذ لقاح الأنفلونزا لبعض الفئات المعرضة للخطر، مثل مرضى السكر أو القلب أو الذين يعانون من نقص المناعة، وبالنسبة للسيدات الحوامل يمكن للسيدة أن تأخذ لقاح كورونا فى ذراع وتطعيم الأنفلونزا فى ذراع آخر فى نفس الوقت، موضحا أنه لا يوجد مضاعفات عند تلقى اللقاحين معا، أو إعطاء لقاح كورونا فى يوم ولقاح الأنفلونزا فى يوم آخر.





حفظ التحقيق مع 4 منظمات فى قضية التمويل الأجنبى.. على رأسها "ابن خلدون"

أصدر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني أمرا "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، لعدم كفاية الأدلة بالنسبة إلى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية .

وكشف قاضي التحقيق أن ذلك القرار قد صدر بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بأ لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول و قوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.





طرح "أطباق البيض" فى منافذ وزارة الزراعة الأحد المقبل بأسعار مخفضة

كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم بدءاً من الأحد القادم طرح أطباق البيض فى منافذ الوزارة بأسعار مناسبة " أقل من السوق" للمستهلك، بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن والمزارع التابعة للجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الثروة الحيوانية.

يأتى ذلك في ضوء الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم الاتفاق مع منافذ أمان ووزارة التموين والتجارة الداخلية على عرض أطباق البيض بأسعار مناسبة فى المنافذ التابعة لها والبالغ عددها حوالى 1500 منفذ.

وأوضح إبراهيم، أن الهدف هو تقليل الحلقات الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك الأمر الذى يسهم فى خفض الأسعار.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد التقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، لبحث سبل تنسيق الجهود والتعاون فى مجال البورصة السلعية.





مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

3 أيام وتبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر، للعاملين فى 33 وزارة وهيئة، حيث سيتم الصرف يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 27 و28 أكتوبر 2021.

على جانب آخر، تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافى لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين فى شهر ديسمبر، الذى سيكون الصرف فيه يومى الأربعاء والخميس 22 و23 إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وقال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 27 و28 أكتوبر 2021





مصر تقفز للمركز 44 عالميا فى تصنيف فيفا الشهرى والسادس أفريقيا

احتل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم المركز 44 في التصنيف الصادر اليوم الخميس من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدلاً من المركز الـ 48، فيما احتفظ بالمركز السادس في قائمة المنتخبات الإفريقية.

حقق منتخب مصر فوزا على ليبيا بنتيجة 1 - 0، و3 - 0، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر العام المقبل.

وتصدر منتخب السنغال قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف بعدما احتل المركز الـ 20 عالمياً، فيما حل منتخب تونس ثانياً في القائمة بعدما تواجد في المركز الـ27 عالمياً، ثم المغرب في المركز الثالث إفريقياً والـ 29 عالمياً، والجزائر الرابع إفريقياً والـ 30 عالمياً، ونيجيريا الخامس إفريقياً والـ 36 عالمياً.





قائد القوات البحرية: نمتلك قوة متطورة لردع من تسول له نفسه تهديد مصالحنا

أكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، أن مصر تمتلك قوة بحرية متطورة تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية، و تعطى لأمتنا المصرية صوتاً مسموعاً، وعلماً خفاقاً يجوب العالم يحمل للجميع رسالة هذه الأرض الطيبة رسالة سلام، واستقرارا وبناء وأمن تحميها قوة بحرية لا تتهاون فى حق مصر، وهى قادرة ومستعدة دائماً لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة، بكل كفاءة وحرفية، واقتدار فى ظل التهديدات والتحديات غير المسبوقة المحيطة بالدولة المصرية شعارها النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة.

وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمة له بمناسبة عيد القوات البحريه السنوى: نحـن نحتفل بعـيد قواتِنا البحريةِ، وأود أن أهنئ أبنائى رجال القوات البحرية من قادةً وضباط وطلبة الكلية البحرية وضباط صف وجنود والعاملين المدنيين بعيدهم متمنياً لهم التوفيق والسداد لرفعة قواتِنا البحريةِ المجيدة، كما أوصيهم بالحفاظ على الاستعداد القتالى، ومواصلة العمل الجاد الطموح بلا كلل، والمثابرة على تنفيذ كافة المهام لتحقيق أفضل النتائج مع الجاهزية، والاستعداد الدائم لمجابهة كافة التهديدات والتحديات لوطننا المفدى مصر، متوجها بالشكر العميق للقيادة السياسية الحكيمة التى أولت اهتماماً كبيراً خاصاً لبناء قوة بحرية قادرة رادعة فى قلب منطقة تنوء بعواصف إقتلعت شعوباً من جذورها فى ظل ظروف إقتصادية دقيقة وبرنامج إصلاح إقتصادى حازم .





القوى العاملة: يجوز للقطاع الخاص تشغيل العامل فى الإجازة الرسمية بضعف الأجر

كلفت وزارة القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وتقدمت وزارة القوى العاملة بخالص التهاني لعمال وعاملات مصر علي امتداد أرض الوطن، والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، معلنه أن اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بدلًا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجارى.

وأكدت أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.





"حماية المستهلك": ألزمنا معارض السيارات بموعد التسليم فى إيصال الحجز

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ،تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي للمخالفات والتأكد من جودة المنتجات المعروض ومن يثبت تلاعبه ،سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضده ،حيث يتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق أول بأول ،وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها الجهاز لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين في مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

وأضاف أيمن حسام الدين فى تصريحات لـ الخليج 365 " انه تم الزام جميع معارض السيارات بأن يتم ذكر موعد التسليم في إيصال الحجز ، داعيا المواطنين الي التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعىFacebook ، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov





كوريا الجنوبية تعلن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع من مركز نارو للفضاء، في أحدث محاولة لتعزيز برنامجها الفضائي والانضمام إلى نخبة نادي الفضاء العالمي.



ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية ، قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن الصاروخ KSLV-II -المعروف أيضًا باسم نوري- تم إطلاقه من مركز نارو للفضاء في قرية غوهينغ الساحلية الجنوبية في البلاد.



وأشارت إلى أن صاروخ نوري - الذي يبلغ وزنه 200 طن - يهدف إلى وضع قمر صناعي زائف يبلغ وزنه 1.5 طن في المدار، وهي تقنية تسعى كوريا الجنوبية للحصول عليها منذ أكثر من عقد لبرنامجها الفضائي ، وإذا نجح صاروخ نوري في مهمته، فسيكون أول مركبة فضائية مصممة ومصنعة بالكامل محليا.





التنمية المحلية: تقييم أداء العاملين بقياس رضا المواطنين عن الخدمات

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هى أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة ، ودورة التأهيل للترقى فى الوظائف الإشرافية، فيما تستمر دورة إدارة المشروعات pmp للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل عدد 131 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية يأتى على رأس أولويات الوزارة ، لافتا إلى أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية من خلال قياس مستوى رضا المواطنين المتعاملين معهم فى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح شعراوى أن تنويع الدورات التدريبية التى تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة تساعد فى الإسراع بالتنمية و تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية .