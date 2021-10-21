صدفة كادت تنتهي بجثة.. ملابسات جديدة في سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن بحي بولاق الدكرور، اليوم الخميس.

وتبين أنه في أثناء سيارة ملاكي "جيب" أعلى المحور اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامها بالسور الحديدي وسقوطها من أعلى.

الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة من مستقلي السيارة وشخص سقط عليه جزء السور تصادف مروره بمكان الحادث فيما نجا قائد السيارة.

وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى قصر العيني وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع حطام الحادث بوساسطة ونش إغاثة تحت إشراف اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.‎