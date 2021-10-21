سقوط سيارة في ترعة الجيزاوية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة البدرشين جنوب الجيزة، حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة الجيزاوية، دون وقوع خسائر بشرية، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص بترعة الجيزاوية.

تبين بالفحص أنه حال قيام قائد السيارة بموقف مزغونة بالرجوع للخلف، انقلبت السيارة بالترعة المشار إليها، وتبين خلوها من الركاب.

ودفعت الإدارة بالمعدات اللازمة لانتشال السيارة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.