انقلاب سيارة ملاكي من أعلى محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي ماركة جيب من أعلى محور صفط اللبن، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن اختراقها السور الحديدي وانقلابها من أعلى المحور.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني وتحرر المحضر اللازم وانتهى رجال المرور من رفع حطام الحادث باستخدام ونش الإغاثة.‎