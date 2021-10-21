أول مُرشح على "رئاسة الأهلي" لمصراوي: أرحب بمناظرة "الخطيب".. ولن أعلق "بوستر" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

رحَّب المحامي خالد سليمان، أول مرشح على رئاسة النادي الأهلي المُقبلة، بمناظرة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي والذي أعلن ترشحه للانتخابات أيضًا إذا كانت هناك فرص لذلك " لو لم يكن هناك مناظرة في انتخابات الأهلي يبقى فيه قصور".

وقال "سليمان" - عضو الجمعية العمومية من 2007 - في تصريحات خاصة لمصراوي، إن سبق وترشح منذ 4 سنوات على مقعد العضوية ولم يوفق بسبب المنافسة الشديدة بين قائمة "الخطيب وطاهر".

وكشف أنه يعد لدخول الانتخابات منذ 4 فتح باب الترشيح ولديه برنامج انتخابي سيعلن عنه لاحقًا، نافيًا ما يتبادر إلى أذهان البعض من غرضه اكتساب الشهرة من الدخول للانتخابات لأنه محامي شهير، فهو محامي الإعلامي توفيق عكاشه، وموكل من الراحل عمر سليمان خلال فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن رسوم الترشح تبلغ نحو 35 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه لن يُعلق "بوستر" للدعاية في انتخابات النادي، مُعللًا بأن مكانة رئاسة النادي الأهلي أكبر من ذلك.

وعن قوة "الخطيب"، قال "سليمان": "لو المُنافس ضعيف ميشرفنيش أنزل الانتخابات.. وأنا بجتهد أمام باقي المنافسين بخطتي".

وتمنى المرشح على رئاسة الأهلي دوام الصحة والعافية لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب الذي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا.

وطالب "سليمان" وسائل الإعلام بالتوازن في تغطية أخبار المرشحين على رئاسة النادي الأهلي وهو حق دستوري.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرد. رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوين تحت السن.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.