وزير التنمية المحلية يشهد توقيع عقد بناء قدرات وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الخميس، توقيع عقد الاستشاري الخاص بإنشاء وتأهيل وبناء قدرات وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، من خلال منحة مخصصة من جانب الإتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مشروع تنقية وتطهير مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ضمن مكون المخلفات الصلبة.

وقع على العقد من جانب الوزارة المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وأندروا ويتمنت مدير المجموعة الاستشارية للموارد والمخلفات (Raw group)، وبحضور وفد من مفوضية الإتحاد الأوروبي برئاسة إبراهيم لافيا الوزير المفوض ومدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، ومصطفى أسعد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكريستوفر ايدج استشاري دعم التنفيذ لمشروع كيتشنر، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات، والدكتورة ناهد اسكندر مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر.

وقال وزير التنمية المحلية، إن توقيع هذا العقد يأتي كجزء من المنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي لدعم المشروع والتي تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين يورو، مشيدًا بمستوى التعاون الجيد بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والدعم المستمر الذي يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية.

وأكد "شعراوي"، مواصلة الوزارة لجهودها لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة في نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر، والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي، ويخص مكون المخلفات الصلبة والذي تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو، ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه.

وأضاف أن المنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي تهدف إلى وضع نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، ويشمل هذا النظام كلا من نظم الجمع ومحطات النقل والفرز وإعادة تدوير المخلفات، ومحطات المعالجة النهائية، مضيفاً أن هناك وحدتين لإدارة المخلفات بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ،وسيتم إنشاء وحدة بالدقهلية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، مشددا على الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه، وإتاحة كمية المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.

من جانبه أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على التعاون الوثيق والبناء بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ الناجح والفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وتابع السفير كريستيان برجر : يسعدنا الانتهاء من توقيع عقد الاستشاري الخاص بإنشاء وتأهيل وبناء قدرات وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية بمنحة ممولة من الاتحاد الأوروبى بما يسهم في الارتقاء بمنظومة النظافة وخفض التلوث وتحسين الصحة العامة بالمحافظة.

وأضاف:"فخورون بالعمل مع وزارة التنمية المحلية و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم هذا القطاع المهم بالنظر إلى أثره الاجتماعي والاقتصادي المهم على المجتمعات المحيطة".

وأشار "كريستان"، إلى أن أحد أهم هذه الآثار هو الارتقاء بمستويات الصحة العامة والنظافة لصالح المستفيدين المباشرين و هم سكان تلك المنطقة مما يساهم في توفير جودة حياة أفضل "

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