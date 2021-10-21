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مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية بعد استئناف رحلاتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أول رحلة على متن الخطوط الجوية النمساوية بعد توقفها منذ بداية جائحة ، في ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

واستقبلت سلطات مطار الغردقة الدولي، الرحلة بالجسر المائي فور هبوط الطائرة وهو التقليد الدولي المتبع في مثل هذه الحالات، ووزع فريق العلاقات العامة بالمطار الورود على الركاب، وتيسير إجراءات الوصول والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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