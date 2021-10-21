"الزراعة": معمل "سمارت لاب" يجتاز تجديد الاعتماد السنوي للأيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتياز معمل "سمارت لاب" لتشخيص الأمراض النباتية التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد السنوي للأيزو (17025/2017) من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك).

وقال الدكتور أحمد شلبي المشرف على المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توافر الإمكانيات للمعمل لكي يكون الأول من نوعه في مصر والمصرح له بإصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية التي تصيب البطاطس والطماطم والموالح والفراولة والزيتون والعنب والفاكهة حجرية النواة والمعتمدة دوليًا، بما يساهم في تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين ومواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي ودعم الصادرات المصرية، وبما يساهم في حماية المستهلك المصري.