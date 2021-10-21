شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات الجارية بأحياء جنوب والدقى والعجوزة وشمال والوراق للوقوف على نسب التنفيذ وكفاءة الأعمال.

شملت جولة المحافظ، تفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع مراد والنيل والأقصر وبشتيل وميدان المساحة وهى محاور مرورية تشهد أعمال تطوير شامل لتحسين الحالة العامة بها.

وكلف المحافظ، خلال جولته بشارع مراد الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال للإنتهاء منها طبقآ للجداول الزمنى المحدد لما للشارع من أهمية حيوية ومرورية فى ربط الحركة بين أحياء مدينة الجيزة بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية.

كما وجه المحافظ بمراعاة مناسيب أرتفاع أرصفه المشاة و البلدورات للتسهيل على المواطنين وكبار السن أثناء عبور الطريق.

وحرص المحافظ خلال متابعة أعمال التطوير الجارية بميدان المساحة الوقوف على مخطط التطوير الجارى تنفيذه حيث أستمع إلى بعض المقترحات من المواطنين، مؤكداً ضرورة دراستها ووضعها فى الأعتبار أثناء التنفيذ، مشيرا إلى بأنه سيتم إجراء تنسيق عام للميدان لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة بالإضافة إلى تدعيم المسطحات الخضراء بلاند سكيب وزراعات جمالية الى جانب توفير ساحات أنتظار لخدمة المواطنين.

وقد كلف المحافظ بضرورة الاستعانة بمكتب استشارى فى مجال الطرق والتخطيط المرورى لدراسة إمكانية توسعة الدورانات الموجودة بالأماكن الجارى تطويرها ووضع الرؤية الهندسية الدقيقة لها لتحقيق السيولة المرورية.

وخلال تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع النيل، وجه حى العجوزة بضرورة تطوير الأسوار الموجودة أسفل محور 26 يوليو لكى تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالشارع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء أحياء جنوب والدقى والعجوزة وشمال والوراق ورئيس هيئة النظافة والتجميل.