شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة: مصر سلمت ملف خلوها من فيروس سى لمنظمة الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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الصحة: مصر سلمت ملف خلوها من فيروس سى لمنظمة الصحة العالمية

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