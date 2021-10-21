شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف كنائس قطاع شبرا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، وبرفقته كهنة كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمنطقة أرض أيوب.



لقاء قداسة البابا

وعرض الحضور على قداسة البابا ترتيب الخدمة فى أرض أيوب وعزبة وهبة.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استقبل فى المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الأربعاء، الأنبا أغاثون أسقف البرازيل، الذى عرض على قداسته ظروف الخدمة فى إيبارشيته.