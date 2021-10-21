شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى المفكر والفيلسوف حسن حنفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت ببالغ الحزن والأسى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المفكر المصري الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والذي وافته المنية منذ قليل.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت على صفحته على الفيس بوك ناعيا الراحل: "لم يكن يحمل أي شيء في نفسه مني عندما كنت أختلف معه في الرأي اختلافا كبيرا، وأنا لا أزال معيدا وهو كان رئيسا للقسم في الثمانينيات. وكان يمدني بالمراجع الأجنبية من مكتبته العامرة وأنا في مرحلة الطلب العلمي، بل كان يقتطع جزءا كبيرا من وقته وراحته وهو خارج مصر لكي يحضر لي شخصيا المراجع التي طلبتها منه".

يذكر أن الدكتور حسن حنفى مفكر وفيلسوف له العديد من الإسهامات الفكرية في تطور الفكر العربي الفلسفي، ويعد أحد أهم المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية، وقد ولد حسن حنفي بالقاهرةِ عام 1935، وحصل على ليسانس الآداب بقسم الفلسفة عام 1956، ثم سافر إلى فرنسا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون. وقد حصل حنفي على العديد من الجوائز أبرزها جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 2009 وجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية عام 2015، وكانَ محط اهتمام العديد من الجامعات لذلك درَّسَ بعدة جامعات في المغرب وتونس والجزائر وألمانيا وأمريكا واليابان.