شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "أطباق البيض" فى منافذ وزارة الزراعة الأحد المقبل بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم بدءاً من الأحد القادم طرح أطباق البيض فى منافذ الوزارة بأسعار مناسبة " أقل من السوق" للمستهلك، بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن والمزارع التابعة للجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الثروة الحيوانية.

يأتى ذلك في ضوء الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم الاتفاق مع منافذ أمان ووزارة التموين والتجارة الداخلية على عرض أطباق البيض بأسعار مناسبة فى المنافذ التابعة لها والبالغ عددها حوالى 1500 منفذ.

وأوضح إبراهيم، أن الهدف هو تقليل الحلقات الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك الأمر الذى يسهم فى خفض الأسعار.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد التقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، لبحث سبل تنسيق الجهود والتعاون فى مجال البورصة السلعية.

وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب وذلك من خلال البورصة السلعية، حيث جرى الاتفاق على البدء بسلعتي الدواجن والبيض.

ويسعى الطرفين وزارة الزراعة والبورصة من خلال التعاون العمل على إتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.

ومن المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.