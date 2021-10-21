شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تنفيذ كوبرى عدلى منصور ضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى وتشغيله تجريبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى وكذلك إنهاء تنفيذ كوبرى عدلى منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً، الذى يبلغ طوله 1250 مترا، وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وأكدت وزارة النقل، أن كوبرى عدلى منصور سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبرى للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

وأشارت وزارة النقل إلى أن كوبرى المرج بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %، والذى يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج، وسيمر الكوبرى أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج .

وأوضحت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من تتفيذ قطاع الاوتوستراد – سعد الدين الشاذلي بنسبة 100% وجاري توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية فى هذا القطاع أما فيما يتعلق بقطاع سعد الشاذلي – الإسكندرية الزراعي فيشمل الطريق الداعم من سعد الشاذلي الي جوزيف تيتو واستكمال الداعم حتي طريق السويس والذي بلغت نسبة تنفيذه 100% وكذلك الطريق الداعم الداخلي من الإسماعيلية الصحراوي حتي جوزيف تيتو و الداعم الخارجي من سعد الشاذلي حتي الإسماعيلية الصحراوي والذي بلغت بنسبة تطويرها 97 % كما بلغت نسبة تطوير المسافة من الإسماعيلية الصحراوي حتى المرج 97% والمسافة من المرج حتى الإسكندرية الزراعي 93 % لأعمال الطريق و95 لكوبري مسطرد كما بلغت نسبة التطوير في المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي 85 %.

أما قطاع المريوطية – الأوتوستراد فيشمل المسافة من المريوطية حتى كوبري المنيب والذي بلغت نسبة تطويره 80% كما بلغت نسبة تطوير كوبري المنيب 99% وبلغت نسبة تطوير المسافة من كوبري المنيب حتى الاوتوستراد 73 % كما تم الانتهاء من تقاطع الاتوستراد بنسبة تنفيذ 100% ) .

ولفتت وزارة النقل إلى انه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارة لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات مشيرة الى أنه أنه جاري تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) والتى بلغت نسبة تنفيذها 16%,ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام كما أنه جاري تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري وبلغت نسبة تنفيذ اعمال انارة الطريق 70% كما يتم تنفيذ خطة للإستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين.