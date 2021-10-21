شكرا لقرائتكم خبر عن موسم حصاد الشطة بقرية دلجا.. مزارع: معندناش حد عاطل وبنصدر للخارج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس شمال محافظة المنيا، والتى بدأت موسم حصاد محصول الشطة الحمراء، والذى يبدأ من بداية شهر سبتمبر، ويستمر حتى شهر ديسمبر، وهو يعد المحصول الصيفى الرئيسى بالقرية إلى جانب محصول الكمون والنباتات الطبية والعطرية .

وقال عبد المنعم الرئيس أحد المزارعين بالقرية، إن الشطة هنا هى المحصول الصيفى الأول فى هذه القرية والتى تسبب فى إيجاد فرص عمل كثيرة للشباب فى تلك الأوقات، وكذلك السيدات فى المنازل، حيث تقوم السيدات بتقشير الشطة بعد حصادها من المزارع .

وأضاف أن كثير من الأسر تنتظر ذلك المحصول لسداد ما عليها من مديونية، نظرا لما يدره المحصول عليهم من خير، حيث تصل أجرة السيدة من 80 إلى 150 جنيها فى اليوم الواحد وهى بمنزلها .

وأشار إلى أن "موسم الحصاد يبدأ فى شهر سبتمبر وينتهى فى ديسمبر ويقوم المزارعون بحصاده وتحميله ثم توزيعه على المنازل، وتقوم السيدات بتقشيره وإعادته من جديد، ثم يتم تنشيفه تحت أشعة الشمس وتعبئته منه ما يتم تصديره ومنها ما يتم توزيعه على المحلات" .

وتابع: "هناك أنواع كثيرة من الشطة منها الهندى واليابانى والفارق بينهما فى طول الحبة الواحدة، ومن مميزات الشطة أن الفدان يحصد من 3 إلى 4 طن فى الموسم وهناك طلبات عليه للتصدير للخارج".