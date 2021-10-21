شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بالقاهرة: مصر لم تتخل عن الشعب اليمنى رغم كل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم: "نكن كل التقدير لمصر، ونثمن جهودها في استقبال أعداد كبيرة من أبناء اليمن، وتقديم كافة الخدمات لهم تقديرا منها لما يمر به اليمن من ظروف عصيبة، ورغم كل التحديات مصر لم تتخل عن الشعب اليمنى، ونجد أقصى درجات التعاون من قبل مؤسسات الدولة المصرية بكافة القطاعات".

وأشار مارم، وفق قناة اليمن اليوم، إلى أن هناك زيارات عديدة من المسئولين اليمنيين لمصر لمناقشة مختلف الملفات، وآخرها زيارة رئيس الوزراء، والدولة المصرية أبدت استعداداها للتعاون لكل ما فيه خير لليمنيين، واستمرار موقفها الداعم للشعب اليمنى.

وأوضح أن عدد اليمنيين في مصر يتراوح بين مليون ونصف المليون إلى اثنين مليون، من بينهم 3700 جريح بالحرب يتلقى علاجه بمصر، ولدينا 7 مدارس بمصر مفتوحة لأبناء اليمن ليتلقوا دراستهم مع تقديم منح للطلاب الأكثر احتياجا.

كما تطرق السفير اليمنى لما أثير في السابق من مغالطات حول التلاعب بالمنح الدراسية المخصصة للطلاب، موضحا بالمستندات آليات تحكم توزيع تلك المنح، وفى الوقت نفسه ما يحاول البعض بثه من شائعات حول عمل السفارة .

وفيما يتعلق بجانب الأنشطة الثقافية، أوضح مارم أنه لا توجد ميزانية أو مخصصات مالية للمركز الثقافى اليمنى ورغم ذلك فلدينا نشاطين أو ثلاثة شهريا بهذا المركز.