شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يطلق أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر لنشر الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجمع البحوث الإسلامية، أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف إلى محافظة البحر الأحمر، يشارك فيها واعظات من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر بتفعيل الدور الدعوي للواعظات وزيادة فعاليات تواصلهن مع الجمهور خاصة من فئة السيدات باعتبارهن أكثر احتياجًا لهذا النوع من التواصل.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد أن اهتمام الأزهر الشريف بإطلاق مثل هذه القوافل النوعية يأتي انطلاقًا من رؤيته الاستراتيجية بشمول الجانب الدعوي والتوعوي لمختلف فئات المجتمع، خاصة وأن هذه الاستراتيجية تتوافق مع خطة الدولة في بناء الوعي المجتمعي لكل الفئات بما ينعكس على الارتقاء بالمستوى الفكري ومواجهة المفاهيم الخاطئة والأفكار الشاذة التي تسعى للنيل من استقرار المجتمع وأمنه وسلامته.

أضاف الأمين العام، أن هذه القافلة التي أطلقت اليوم وتستمر على مدار أسبوع كامل تنفذ برنامجًا دعويًا شاملًا في مختلف مناطق محافظة البحر الأحمر ، حيث يستهدف البرنامج الكثير من تلك المناطق داخل المحافظة والتي من أبرزها: النادي الاجتماعي وبعض الجمعيات بمنطقة الدهار، كلية التربية، ومراكز الشباب كمركز شباب الغردقة، ومركز شباب المينا، ودور رعاية المسنين، ومركز علاج الإدمان، وزيارات لبعض المدارس والمعاهد بسفاحا والغردقة، وقصور الثقافة، والمكتبات، والمستشفى العام، كما يضم برنامج القافلة مساعدات عينية تقدم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مدينتي حلايب وشلاتين.

فيما أوضحت الدكتور إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أن القافلة تلبي رغبة فئة مهمة في المجتمع وهي فئة السيدات باعتبار ما تحتاج إليه هذه الفئة من معرفة بجوانب فكرية متعددة سواء ما يتعلق منها بجانب التربية الأسرية وفق معايير وقيم منظبطة تحقق الوفاق الأسري في المجتمع، أو ما تحتاج إليه المرأة عمومًا من معارف تلبي احتياجاتها الشخصية وتجيب على استفساراتها الخاصة التي قد تستشعر فيها الحرج وتحتاج إلى عنصر دعوي نسائي يوضح لها ما التبس عليها من مفاهيم.

ولفتت إلى أن اهتمام الأزهر الشريف بتفعيل دور المرأة الدعوي هو انعكاس حقيقي لاهتمام الدولة بشئون المرأة التي أثبتت قدرتها على أداء دورها بكفاءة عالية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.