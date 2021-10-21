شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم فى السيارات المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد احتمالية للاصابة بأى عدوى أثناء التبرع بالدم في السيارات المتنقلة التابعة للوزارة أو مراكز التبرع.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تطبيق جميع معايير مكافحة العدوى في السيارات المتنقلة وكذلك المراكز بما في ذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية لكورونا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن منشور مهم تضمن أسباب عدم احتمالية انتقال العدوى أثناء التبرع، أولها استخدام أدوات التبرع مرة واحدة فقط لكل متبرع، وثانيها تعقيم وتنظيف الأماكن الخاصة بكل متبرع، وثالثها إتمام تعقيم الإبر التى يتم استخدامها للمتبرعين. وأوضحت الوزارة أنه يمكن ‎التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366.



